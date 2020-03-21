Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldü - Son Dakika
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Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldü

6 saat önce

Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldüBURDUR'da acemi birliğine teslim olan erler, ateş ölçümleri yapılarak nizamiyeden içeri alındı.

Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldü

BURDUR'da acemi birliğine teslim olan erler, ateş ölçümleri yapılarak nizamiyeden içeri alındı. İşlemler nedeniyle nizamiye önünde uzun kuyruk oluşurken, erlerin beraberinde gelen ailelerden bazılarının maske taktığı görüldü.

3'üncü Piyade Tugayı 58'inci Piyade Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'nda askerlik görevlerini yapmak için gelen erler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nizamiye girişinde ateşleri ölçülerek içeri alındı. İşlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle acemi erler yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Bu esnada sıkışık bir vaziyette sıra bekleyen acemi askerlerin durumu bazı ailelerin tepkisine neden oldu. Diğer yandan çocuklarını askerlik görevlerini yapmaları için birliğe teslim etmeye gelen ailelerden az sayıda kişinin de maske taktığı görüldü. Nizamiye önünde ise bir ambulans hazır bekletildi.

Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldü

Piyade, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:45 Kaynak: DHA

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