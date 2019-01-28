Son Dakika Haberleri: Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi

Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi

40 dakika önce

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.

Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, elinde bulundurdukları tarihi eserleri Bucak ilçesinde satacağı ihbarı üzerine, 3 kişi takibe alındı. Ekipler, Bucak'a bağlı Seydiköy köyünde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi. Eserler, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hortumda Kaybolan Buse, Babasının İsteği Üzerine Define Çubuklarıyla Arandı Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:57:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]