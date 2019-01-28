Burdur'da Bizans Dönemi 610 Sikke Ele Geçirildi
40 dakika önce
BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.
BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi. Burdur
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, elinde bulundurdukları tarihi eserleri Bucak
ilçesinde satacağı ihbarı üzerine, 3 kişi takibe alındı. Ekipler, Bucak'a bağlı Seydiköy köyünde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi. Eserler, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Burdur
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
Hortumda Kaybolan Buse, Babasının İsteği Üzerine Define Çubuklarıyla Arandı
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur