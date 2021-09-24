Burdur'da boşandığı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Heyet, Tarkan A'yı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek, cezada takdiri indirim uygulamadı.

Tutuklu sanık Tarkan A. (38) da duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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