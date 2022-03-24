Burdur'da bu yıl 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika
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Burdur'da bu yıl 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak

24.03.2022 15:37
Burdur'da bu yıl 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Orman Haftası etkinliği kapsamında 600 fidanın toprakla buluşturulduğu Burdur'da bu yıl 1 milyon fidan dikilecek.

Orman Haftası etkinliği kapsamında 600 fidanın toprakla buluşturulduğu Burdur'da bu yıl 1 milyon fidan dikilecek.

Burdur Gölü kenarında Kuş Gözlem Evi karşısındaki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, vatandaşlar, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis ekiplerince fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, törende yaptığı konuşmada, ormanın uzun vadeli bir yatırım olduğunu söyledi.

Geçen yıl orman yangınlarında ciğerlerinin yandığını belirten Yıldız, bu yıl gerçekleştirilecek fidan dikimlerle yanan alanların yeşillendirileceğini anlattı.

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş da ormanları korumanın ve yeni orman alanlarının açılmasının herkesin vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

Çocukları ve gençleri ağaç ve orman sevgisiyle büyütmek gerektiğini belirten Karataş, 2021'de çıkan orman yangınlarını vatandaşlar, kamu, kurum ve kuruluşlarının desteğiyle söndürüldüğünü ifade etti.

Karataş, Orman Teşkilatı olarak yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmediklerine dikkati çekerek "Tekrar o alanları yemyeşil ormanlara dönüştürerek 'Yeşil Vatanı' canımız gibi koruyacağız." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün son yirmi yılda orman alanlarını 1 milyon 850 bin hektar artırdığını vurgulayan Karataş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin mevcut orman alanı yüzde 27'den yüzde 29'a çıkarılmıştır. Burdur'da son yirmi yılda 112 milyon 609 bin fidan dikildi. Bu yıl da kent genelinde 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün sizlerin de katkısıyla bu sahaya fıstık çamı, kara çam, mavi servi ve kara servi olmak üzere toplam 600 fidan dikildi. Ayrıca 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 15 bin ceviz, badem ve lavanta fidanları vatandaşlarımıza dağıtılacak."

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Kaynak: AA

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