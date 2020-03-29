Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince Burdur'da bulunan koca engerek yılanı, doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Burdur- Gölhisar'da saman balyasının içinde koca engerek yılanı olduğu ihbarını alan DKMP ekipleri, söz konusu saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiği bilgisine ulaştı.

Yapılan değerlendirmenin ardından yılan, getirildiği Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kontroller sonrasında kentteki doğal yaşam alanına bırakıldı.