Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika
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Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

6 saat önce

Antalya karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

BURDUR- Antalya karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı. Antalya'dan Burdur istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Araçların geçişine kontrollü şekilde izin verildi.

Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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