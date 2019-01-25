Burdur'da Cadde Çalışmaları

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Burdur Belediyesi'nin meclis kararına ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Burdur Belediyesi'nin meclis kararına ilişkin açıklamada bulundu.



İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan,1987'nin imar planına CHPli Belediye Meclis üyelerinin kabul oylarıyla geri dönüldüğünü belirtti.



Alınan imar planı kararını yargıya taşıyacaklarını vurgulayan Okan, şunları kaydetti:



"CHPli Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehrimiz adına üzücü bir karar verilmesine sebep olmuştur. 2018/183 sayılı belediye meclis kararında AK Partili Belediye Meclis üyeleri reddetmesine rağmen, 1987 imar planına CHPli Meclis üyelerinin kabul oylarıyla geri dönülmüştür. Konsere, promosyona, yemeklere milyonlar harcayan CHP Belediyesi ne hikmetse şehrimizin trafik sorununun çözümü olan ikinci caddesi için kamulaştırmaya bir kuruş bile harcama tenezzülünde bulunmamıştır. CHPli Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz kendi menfaatine olan ve kendi siyasi çıkarına olacak nüfuslu kişilerin kamulaştırmalarını yapmakta tereddüt etmemiştir. AK Parti ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri olarak şehrimizi geriye götürecek, tek caddeye mahkum edecek, bu yanlış kararı en kısa zamanda yargıya taşıyacağız. Ne olursa olsun AK Parti Belediyeciliği olarak mülk sahiplerini mağdur etmeden, şehrimizin en önemli trafik sorununa çözüm olacak bu ikinci caddeyi açacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı