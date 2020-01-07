Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

6 saat önce

Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]

Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Hakan Çinpolat (28), Bozkurt Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 6. katında çalışmaya başladı.

Tünel kalıplarını sökerken düşen Çinpolat, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çinpolat'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Burdur'a çalışmaya geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Burdur, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı
İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi

Son Dakika Haberleri
19:38 Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Son Dakika
19:36 Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek" - Son Dakika
19:34 AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı - Son Dakika
19:34 Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
19:33 Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika
19:05 İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Son Dakika
18:37 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]