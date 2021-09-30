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Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı - Son Dakika

Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı

30.09.2021 21:08
Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesinde bacağı çapa makinesine sıkışan çiftçi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bacağı çapa makinesine sıkışan çiftçi yaralandı.

İncirdere köyünde bahçesini çapa makinesiyle çapalayan Halil Dernek, bacağını bir anda makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bacağı makinenin bıçaklarının arasından çıkarılan Dernek, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dernek'in durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı
Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı

Çiftçi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı - Son Dakika
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