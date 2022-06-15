Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı

15.06.2022 21:44
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı

Burdur'da içinde atık kağıtların bulunduğu bir evin çatı katında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Burdur'da içinde atık kağıtların bulunduğu bir evin çatı katında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunan kağıt toplayıcısı Ömer Arslanlı'yı (58) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslanlı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, adrese geldiklerinde çatı katının yoğun alev ve dumanla yandığını, dairede bir kişinin olduğunu öğrendiklerini belirterek, "İçeride çok fazla katı atık malzemeler vardı. Vatandaşa ulaştık, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettik. Umarız sağlığına kavuşur. Yangını söndürüp soğutma işlemlerini tamamladık" dedi. - BURDUR

Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı - Son Dakika
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