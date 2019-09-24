Son Dakika Haberleri: Burdur'da çatı yangını
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Burdur'da çatı yangını

1 saat önce

Burdur'da bir evin çatı kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

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Burdur'da bir evin çatı kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

Değirmenler Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği bildirildi.

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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