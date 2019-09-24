Burdur'da çatı yangını
1 saat önce
Burdur'da bir evin çatı kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Burdur'da bir evin çatı kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.
Değirmenler Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği bildirildi.
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