Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı - Son Dakika

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı

6 saat önce

BURDUR (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı.

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı, System.String[]

BURDUR (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri de fırıncıları, ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının, halkın sağlığı açısından önemli olduğu konusunda bilgilendirdi.


İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte, korona virüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Burdur'da ise çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri de korona virüs riski sebebiyle ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Açık olan sokak aralarındaki çay ocakları da, emniyet ve zabıta ekipleri tarafından tek tek tebligat edilip kapatıldı.


Burdur Valiliği tarafından verilen tedbirler çerçevesinde açık olan çay ocakları kapatılırken, halkın temel ihtiyaçlarından biri olan ekmek fırınları da ekipler tarafından uyarıldı. Fırıncılara ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının halkın sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan ekipler, bu konuda işletmecilere uyarılarda bulundu.


Valilikten yapılan son açıklamada ise, hayvan ve araç pazarlarının ikinci emre kadar kaldırıldığı belirtildi. - BURDUR

İçişleri Bakanlığı, Burdur, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:46:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]