Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı - Son Dakika

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı

6 saat önce

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı Burdur'da fırınlarda ekmek verenle, para alan kişi ayrı olacak İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı.

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı

Burdur'da fırınlarda ekmek verenle, para alan kişi ayrı olacak

BURDUR - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu genelgenin ardından, Burdur'da çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri de fırıncıları, ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının, halkın sağlığı açısından önemli olduğu konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte, korona virüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Burdur'da ise çay ocağı, kahvehane ve kafe işletmeleri de korona virüs riski sebebiyle ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Açık olan sokak aralarındaki çay ocakları da, emniyet ve zabıta ekipleri

tarafından tek tek tebligat edilip kapatıldı.

Burdur Valiliği tarafından verilen tedbirler çerçevesinde açık olan çay ocakları kapatılırken, halkın temel ihtiyaçlarından biri olan ekmek fırınları da ekipler tarafından uyarıldı. Fırıncılara ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olmasının halkın sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan ekipler, bu konuda işletmecilere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan son açıklamada ise, hayvan ve araç pazarlarının ikinci emre kadar kaldırıldığı belirtildi.

Burdur'da çay ocakları kapatılırken, fırınlar uyarıldı

İçişleri Bakanlığı, Burdur, Zabıta, Polis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:32 Kaynak: İHA

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