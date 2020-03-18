Burdur'da çelenk sunma töreni - Son Dakika
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Burdur'da çelenk sunma töreni

6 saat önce

Burdur'da çelenk sunma töreniBURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur'da çelenk sunma töreni, System.String[]

Burdur'da çelenk sunma töreni

BURDUR'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şehitlikteki anıtta gerçekleşen çelenk sunma törenine Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çanakkale, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:08 Kaynak: DHA

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