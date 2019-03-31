Son Dakika Haberleri: Burdur'da CHP'li Ercengiz Kazandı

Burdur'da CHP'li Ercengiz Kazandı

1 saat önce

yaptığı açıklamada, "İl Seçim Kurulu'ndan aldığımız resmi olmayan kesin bilgiye göre kazandığımız yönünde bilgimiz var. 2019 yerel seçimleri öncelikle kentimize, ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Burdur'da CHP'li Ercengiz Kazandı, System.String[]
yaptığı açıklamada, "İl Seçim Kurulu'ndan aldığımız resmi olmayan kesin bilgiye göre kazandığımız yönünde bilgimiz var. 2019 yerel seçimleri öncelikle kentimize, ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel seçim sürecinde zor bir dönem geçirdik. Adeta genel seçim havasında geçti. Sokağın dili aslında çok da istediğimiz gibi değildi, siyasetin dili ama biz elimizden geldiğince bu tarz şeyleri düşük tutmaya çalıştık. Bugün seçmenlerimizin takdiri, teveccühüyle Burdur Belediye Başkanlığı'na ikinci bir 5 yıl için seçilmiş bulunuyorum. İnşallah Burdur'umuza hayırlı olsun. Biz kazanan olarak değil tüm Burdur'un belediye başkanı olarak, bizlere oy verenlerin belediye başkanı değil tüm Burdur'a hizmet etmek üzere yeniden bu göreve talip olmuştuk. İkinci 5 yılda Burdur'umuza hak ettiği güzellikleri getirmeye devam edeceğiz. Burdur'umuza hayırlı olsun. Umuyorum Türkiye'de de iyilikleri, güzellikleri büyüteceğimiz bir seçim sürecini yaşamış oluruz. Yaptırdığımız anketlerde yaklaşık 10 puanlık bir fark öngörülüyordu. Anketler yanılmadı, resmi olmayan kesin sonuçlarda 10 puanlık fark var. Önemli olan bize oy veren de vermeyen de bizim vatandaşımız. İlk 5 yılda bunu yapmak için gayret gösterdik" diye konuştu.

ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

Ali Orkun Ercengiz 1973 yılında Burdur'da, doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur'da tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında Burdur'da serbest eczacılığa başladı. 2003- 2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yaparken, aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı. 2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti'nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın kurucu başkanı olarak atandı. İngilizce ve Almanca bilen, evli ve bir çocuk babası Ali Orkun Ercengiz, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Burdur Belediye Başkanı seçildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:00 Kaynak: DHA

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Güncel
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