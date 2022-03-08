Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı - Son Dakika
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Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı

08.03.2022 16:23
Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı

Burdur'un Kemer ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle ilçede hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı bildirildi.

Burdur'un Kemer ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle ilçede hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı bildirildi.

İlçe merkezinde yaşayan İbrahim Demirayak'ın ağılında bulunan koyunlarda kızarıklık ve yüksek ateş görülmesi üzerine yapılan incelemede hayvanlarda çiçek hastalığı olduğu belirlendi.

Demirayak'ın durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kemer İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantıya çağırıldı.

Komisyonda, ilçe merkez mahalleleri ile Akçaören, Akören, Belenli ve Yakalar köylerinde ikinci bir karar alınıncaya kadar küçükbaş hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına, belirtilen yerleşim yerlerinde tüm küçükbaş canlı hayvan ticaretinin yasaklanmasına, hastalığın belirtilerinin görüldüğü bölgelerde derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi kararı alındığı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve belirtilen köylerdeki bütün küçükbaş hayvanları aşıladı.

Demirayak, AA muhabirine, hayvanlarında kızarıklık ve yüksek ateş olduğundan hemen veteriner hekim çağırdığını söyledi.

Veteriner hekimin yaptığı muayenede koyun ve keçilerinin bulaşıcı çiçek hastalığı olduğunu öğrendiğini belirten Demirayak, "Hayvanlarım karantinaya alındı ve aşıları yapıldı." dedi.

Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
Burdur'da çiçek hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı

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Hisarcık, Burdur, Tarım, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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