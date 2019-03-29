Burdur'da Çiğ Süt Desteklemeleri Başladı

Burdur'da çiğ süt destekleme ödemelerinin başladığı bildirildi.

Burdur'da çiğ süt destekleme ödemelerinin başladığı bildirildi.



AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak açıklamada, Burdur'da 8 milyon 320 bin lira destekleme ödemesinin yapılacağını kaydetti.



Milletvekillerinin açıklamasında, "Üreticinin her zaman yanındayız. Burdur Tarım ve Hayvancılıkta marka bir şehir oldu. Üreticilerin talepleriyle yakından ilgileniliyor. Burdur'da çiğ süt destekleme ödemesi bugün akşam itibariyle gerçekleşecektir. Yapılacak olan destekleme ödemesi tutarı toplamda 8 milyon 320 bin liradır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'nun Paylaşımı Gönülleri Fethetti

Üniversiteli Genç Kızın Öldüğü Kazada, Kamyonet Sürücüsüne 15 Bin Lira Para Cezası Verildi