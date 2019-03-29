Son Dakika Haberleri: Burdur'da Çiğ Süt Desteklemeleri Başladı

Burdur'da Çiğ Süt Desteklemeleri Başladı

2 saat önce

Burdur'da çiğ süt destekleme ödemelerinin başladığı bildirildi.

Burdur'da Çiğ Süt Desteklemeleri Başladı, System.String[]
Burdur'da çiğ süt destekleme ödemelerinin başladığı bildirildi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak açıklamada, Burdur'da 8 milyon 320 bin lira destekleme ödemesinin yapılacağını kaydetti.

Milletvekillerinin açıklamasında, "Üreticinin her zaman yanındayız. Burdur Tarım ve Hayvancılıkta marka bir şehir oldu. Üreticilerin talepleriyle yakından ilgileniliyor. Burdur'da çiğ süt destekleme ödemesi bugün akşam itibariyle gerçekleşecektir. Yapılacak olan destekleme ödemesi tutarı toplamda 8 milyon 320 bin liradır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

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