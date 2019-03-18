Son Dakika Haberleri: Burdur'da Cinayet ve Yağma Davasında Karar

Burdur'da Cinayet ve Yağma Davasında Karar

42 dakika önce

Burdur'da cinayet ve silahla birden fazla kişi tarafından iş yerinde yağma iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 41 yıl 3 ay, diğerine 40 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'da Cinayet ve Yağma Davasında Karar, System.String[]
Burdur'da cinayet ve silahla birden fazla kişi tarafından iş yerinde yağma iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 41 yıl 3 ay, diğerine 40 yıl hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Arif Ş, Mustafa Y. ve tutuksuz yargılanan Gökhan A. ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, her sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek "geceleyin iş yerinde silahla birden fazla kişi tarafından yağma suçu" işlediklerini belirterek, sanıklardan Arif Ş. ve Mustafa Y'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi, sanık Gökhan A'nın ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiğini belirtti.

Arif Ş. savunmasında, kimseyi öldürmek istemediğini belirterek, üzgün olduğunu olayın sonuçlarının böyle olmasını istemediğini söyledi.

Mustafa Y. ve Gökhan A. da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Arif Ş'ye 41 yıl 3 ay hapis, bin 660 lira adli para cezası, Mustafa Y'ye ise 40 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanık Gökhan A'nın beraatini kararlaştırdı.

Burdur'da 25 Şubat 2017'de restoran sahibi Zeynel Karakurt'u (47) iş yerinin önünde tabancayla öldürüp, İsmail Özçelik'i de iş yerinde yağma ettikleri öne sürülen Arif Ş, Mustafa Y. ve Gökhan A. hakkında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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