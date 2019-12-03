Son Dakika Haberleri: Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Burdur'un Gölhisar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Burak Kırlı (29) idaresindeki 20 DZ 648 plakalı cip, Cengiz Köprüsü mevkisinde Ali Aykan (47) yönetimindeki 20 ACS 117 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Aykan hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü Kırlı ile araçlardaki Ali İzzet Harmanda (27) ve Ali Sülük (40) yaralandı.

Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Gölhisar, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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