Burdur'da cipte çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Burdur'da park halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

Musa Akbaşlı'ya ait park halindeki 15 AAD 606 plakalı cipin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin yangına müdahale ettiği sırada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

Esnaf Sinan Aslan, gazetecilere, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini söyledi.