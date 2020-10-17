Burdur'da "Çoban Köprüsü" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Avrupa Birliğinden hibe almaya hak kazanan "Çoban Köprüsü" projesi tanıtıldı.

Kağılcık köyü Bahçeözü mevkisinde düzenlenen törende tanıtılan projeyle, çobanlık mesleğine karşı farkındalığın artırılması, çobanlığın Avrupa standartlarına taşınması ve küçükbaş hayvan üretimiyle et ve süt ürünlerinde verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen çobanlar, proje ortaklığı olan ülkelere giderek oradaki çobanlarla köprü oluşturup, bilgi paylaşımı sağlayacak.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu öncülüğünde hazırlanan projede, İspanya, Yunanistan ve Sırbistan ile Burdur Valiliği, Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Burdur Ziraat Odası yer alıyor.

Törende Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çobanlık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda Avrupa'ya örnek bir ülke olduğunu söyledi.

Projeyle yabancı ülkelerdeki iyi uygulamaları yerinde görmek üzere çobanların eğitim toplantılarına katılacaklarını anlatan Yıldız, "2021'in kasım ayında proje sona erecek. Hedefler, çobanların sektördeki yerlerini daha iyi tanımaları ve sürü yöneticiliğinin daha iyi şartlarda mesleki ehliyet olarak verilecek eğitimlerle geliştirilmesidir." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de çobanların Avrupa ziyaretlerinde oradaki gelişmeleri göreceklerini belirterek "Aslında oradaki çobanlar da bizden çok şey öğrenecek." dedi.

Törende protokol üyelerine kepenek giydirildi.