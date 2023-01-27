Burdur'da çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, annesi öldü. - Son Dakika
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Burdur'da çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, annesi öldü.

27.01.2023 16:24
Burdur'da çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, annesi öldü.

Burdur'un Çavdır İlçesinde çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, yolcu koltuğunda bulunan annesi hayatını kaybetti.

Burdur'un Çavdır İlçesinde çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, yolcu koltuğunda bulunan annesi hayatını kaybetti.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bölmepınar köyü yolunda A.M.Ö. (15) kullandığı 15 ABB 726 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarptı. Kazada yolcu koltuğunda oturan annesi Fatma Ö.(43) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Durum Merkezine haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma. Ö. kurtarılamadı. Araç sürücüsü A.M.Ö kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tragger, Çavdır, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, annesi öldü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da çocuk sürücü kullandığı araçla duvara çarptı, annesi öldü. - Son Dakika
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