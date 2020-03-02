Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti - Son Dakika

Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde köy meydanındaki kullanılmayan depoyu çocuklar için kütüphaneye dönüştüren Emin Akay, vefat etti.

Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesinde köy meydanındaki kullanılmayan depoyu çocuklar için kütüphaneye dönüştüren Emin Akay, vefat etti.

Akay, rahatsızlığı nedeniyle önceki gün Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Akay için bugün Kağılcık köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Akay'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları içinde öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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