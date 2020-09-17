Burdur'da çocuklar, Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni resmetti - Son Dakika

Burdur'da çocuklar, Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni resmetti

Burdur'da çocuklar, Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni çizdi.

Burdur'da çocuklar, Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni resmetti, System.String[]

Burdur'da çocuklar, Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni çizdi.

Bucak ilçesinde özel bir resim okulunda eğitim gören 15 öğrenci, Ağlasun ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti'ne geldi. Öğrenciler, Roma dönemine ait kıyafetleri giyerek Sagalassos Antik Kenti'ndeki Antoninler Çeşmesi'ni resmetti.

Resim öğretmeni Tuğba Demirezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara hem tarih hem de sanat dersi verdiklerini söyledi. Böyle bir projenin uzun zamandır hayali kurduğunu anlatan Demirezen, "Resim atölyesindeki gönüllü öğrencilerimle buraya gelerek Antoninler Çeşmesi'ni resmettik. Kostümler giydik ve o dönemin tarihini canlandırdık. Bu çekimlerimiz bittiği zaman da güzel bir klip hazırlayıp sunacağız." dedi.

Öğrencilerinin antik kente hayran kaldığını belirten Demirezen, "Şaşkınlıkla dinliyorlar. Tarih nedir anlamaya çalışıyorlar, sanat nedir, eser nedir hepsini görerek öğreniyorlar. Çok keyifli bir çalışma oldu." diye konuştu.

Öğrenci velisi Havvanur Çelikdemir de "Sanata dökmek, resme dökmek çok güzel. Çocuklarımız Roma dönemine ait kıyafetler giyerek tarihi resme döktüler. İyi ki katıldık, iyi ki buradayız." şeklinde konuştu.

Sagalassos, Ağlasun, Burdur, Resim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da çocuklar, Sagalassos Antik Kenti'deki Antoninler Çeşmesi'ni resmetti - Son Dakika

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