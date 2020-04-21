Burdur'da çocuklara özel hediye - Son Dakika

BURDUR'da 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocukların evlerini süslemeleri için hediye kutusu dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl ilk kez törenler olmadan kutlanacak. Okulların kapalı olmasından dolayı öğrenciler bu yıl sınıflarını süsleyemeyecek ama evlerini süsleyecekler. Burdur Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Burdurlu çocuklar için içerisinde balonlar, bayraklar, kitap ayracı, rüzgar gülü ve krapon kağıdının yer aldığı hediye kutusu dağıtıldı. Belediyenin Alo 153 hattını arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan hediye kutusundan talep eden bütün çocuklara hediyeleri evlerine getirilerek teslim edildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından başlatılan dağıtımda hediyesini alan çocuklar kutuları açarak evlerini süslemeye başladı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "100'üncü yılını kutlamak istediğimiz, büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı ümit ettiğimiz 23 Nisan'da ulusal egemenliğimizi ve çocuklara armağan edilen bu bayramı kutlayacaktık. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında çocuklarımızla birlikte alanlarda olamayacağız. Madem çocuklarımız alanlara gelemiyorsa bizde çocuklarımızla birlikte evlerinde kutlayalım istedik. Çocuklarımızın evlerini süsleyerek bizim sokakları süslememize eşlik etmelerini istiyoruz" dedi.