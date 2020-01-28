Burdur'da çöplükte bulunan engelli köpek sahiplendirildi - Son Dakika

Bucak ilçesinde çöplükte bulunan arka ayakları tutmayan engelli köpek sahiplendirildi.

Hayvanseverlerin haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çöplükten alınarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde götürülen engelli köpeğin tedavisi tamamlandı.

Trafik kazasında yaralandığı tahmin edilen ve omuriliğinin zarar gördüğünden dolayı yürüyemeyen köpeğe "Cansu" ismi verildi.

Burdur Hayvan Dostları Derneğinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanya sonucu "Cansu", İstanbul'da yaşayan bir derneğin gönüllüsü tarafından sahiplendi ve bakım masrafları üstlenildi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, yaptığı açıklamada, köpeğin İstanbul'daki sahiplenen kişiye gönderildiğini söyledi.

İnsani bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turan, "MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine teşekkür ediyoruz. Lütfen yaralanan canları ölüme terk etmeyin, bu köpek belki bir ay önce buraya getirilmiş olsaydı şu an yürüyor olabilirdi. Maalesef artık yürüyemeyecek. Köpeğimize sahip çıkan kişiye çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.