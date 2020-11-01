Burdur'da Covid-19 sebebiyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyü pozitif Covid-19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alındı.

Yeşilova Kaymakamlığı tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyükyaka köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 31/10/2020 tarih ve 131 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 31/10/2020 saat 23.59'dan itibaren köy karantinası başlamıştır" açıklaması yapıldı.

Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı da köy girişlerini kapattı. - BURDUR