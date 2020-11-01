Burdur'da Covid-19 sebebiyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'da Covid-19 sebebiyle bir köy karantinaya alındı
01.11.2020 15:10
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyü pozitif Covid-19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyü pozitif Covid-19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alındı.
Yeşilova Kaymakamlığı tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyükyaka köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 31/10/2020 tarih ve 131 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 31/10/2020 saat 23.59'dan itibaren köy karantinası başlamıştır" açıklaması yapıldı.
Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı da köy girişlerini kapattı. - BURDUR
Son Dakika Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı