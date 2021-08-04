BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı HES kodu kontrolünde, temaslı olduğu belirlenen iki genç valilik binasına girmek isterken durduruldu. Gençler, karantinaya alındı.

Elazığ'dan gelen İ.K ve S.S., Burdur Valiliği'ne girmek istedi. Valilik girişindeki güvenlik güçlerinin HES kodu taramasında iki gencin riskli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis, İ.K ve S.S. hakkında tutanak tuttu. Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulansa alınan iki kişi, koronavirüs testi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İ.K. ve S.S, hastanedeki işlemlerin ardından Burdur Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda karantinaya alındı.