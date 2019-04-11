Son Dakika Haberleri: Burdur'da Çukurlardaki Kedi ve Köpek Ölüleri İçin Suç Duyurusu ve Soruşturma (2)

Burdur'da Çukurlardaki Kedi ve Köpek Ölüleri İçin Suç Duyurusu ve Soruşturma (2)

1 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş kedi ve köpek ölüleri bulunmasıyla ilgili Burdur Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Burdur'da Çukurlardaki Kedi ve Köpek Ölüleri İçin Suç Duyurusu ve Soruşturma (2), System.String[]
VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş kedi ve köpek ölüleri bulunmasıyla ilgili Burdur Valiliği'nden açıklama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine yerinde yapılan araştırma ve incelemede, Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde yaklaşık 15 köpek ve 1 kedinin gömüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

BELEDİYEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler tarafından yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında ve elde edilen bulgular incelenerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesi'ne 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığı'ndan, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:41 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'nın KHK'li Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 22:13:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Çukurlardaki Kedi ve Köpek Ölüleri İçin Suç Duyurusu ve Soruşturma (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]