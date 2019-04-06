Burdur
'da çukurlardan 15 köpek ölüsü bulundu
BURDUR'da hayvan barınağının dışındaki çukurlarda birden fazla köpek ve kedi ölüsü bulundu. Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli dedi. Çeltikçi
'de bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve tedavisi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin akıbetini araştıran Burdur Hayvan Dostları Derneği, geçen çarşamba günü hayvan bakımevinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide köpeğin bir çukura gömülü ölüsünü buldu. Bölgede yapılan araştırmada toprağa gömülü çok sayıda köpek ve kedi leşi olduğu ortaya çıktı. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.
'KÖPEĞİ BARINAĞIN DIŞINDAKİ ÇUKURDA ÖLÜ BULDUK'
Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, geçen günlerde Çeltikçi ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan köpeğin tedavi edilmek üzere önce MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildiğini, köpekten bir daha haber alamadıklarını söyledi. Turan, Hayvanseverler bana ulaşarak yaralanan köpeği bir vatandaş yoldaki benzinliğin kenarına bırakmış. Girişimlerimiz sonucu hayvanın tedaviye götürüldüğü söylendi. Ancak hayvana bir türlü ulaşamadım. Barınağa teslim edildiğini söylediler ama bulamamıştık. Araştırmalarımız sonucu köpeği barınağın dışındaki çukurda, üzerine iki kürek toprak atılmış şekilde ölü bulduk dedi.
'BURAYA HAYVAN ÖLÜLERİ GÖMÜLMÜŞ'
Hayvanın ayaklarının toprağın dışında olduğunu aktaran Aysel Turan, Buradan alıp MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne otopsiye gitti. Bu canı ararken, bu çukurda 10'larca hayvanın gömülü olduğunu fark ettik. Çok üzgünüm. Her hafta besleme yaptığımız canları burada çukurda görmek bizi kahretti. Buraya hayvan ölüleri gömülmüş. Büyük siyah poşetin içinde 7-8 irili ufaklı yavru vardı. Hepsinde de kanama vardı. Vücutlarından kan akmış. Tutanakları tutuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar
, Baro Temsilcisi, belediye ve dernek olarak biz tutanak tuttuk. Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli diye konuştu.
'BELKİ DE DİRİ DİRİ ATILDILAR'
Olayın tesadüfen ortaya çıktığını kaydeden Aysel Turan, şöyle dedi
Kimbilir kaç yıldır bu iş devam ediyor. Biz 10 yıllık bir derneğiz. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Suçüstü yaptıklarımız oldu geçmişte sümen altı edilen olaylar oldu. Burdur gibi aydın, okur yazarı yüksek bir kente hiç yakışmıyor. Belki de diri diri atıldılar. Bu çukurda köpek dışında birçok ölü kedi de çıktı. Bu işin takipçisiyiz.
Belediye Başkanı CHP
'li Ali Orkun Ercengiz
ise Olayla ilgili idari soruşturma başlattık. Soruşturmayla ilgili Başkan Yardımcımız Hasan Duygulu'yu yetkilendirdik dedi.