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Burdur'da cumhuriyet bayramı resepsiyonu

1 saat önce

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuBurdur'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Öğretmenevindeki resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehit aileleri ve gaziler, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri, ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle öğrenciler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Hasan Şıldak, Bugün devletimizin kuruluş yıl dönümü. 29 Ekim 1923'te yolculuğuna başlayan genç Cumhuriyet bugün 96 yaşında. Burada bulunmakla devletimizin milletiyle buluşmasına, kenetlenmesine, birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine çok büyük katkı sağladınız. Cumhuriyet Bayramı'mız tekrar kutlu olsun. Bütün Burdur burada Burdur'u temsil eden bütün kesimler burada dedi.

Vali Hasan Şıldak resepsiyonun düzenlendiği salonun katılımcılara dar gelmesi nedeniyle katılımcılardan özür diledi. Vali Şıldak, Hepinizden özür diliyorum. Biraz sıkışık bir ortamda bir arada olduk ama yer sıkışıklığı değil gönül ferahlığı ve gönül rahatlığı önemli diye düşünüyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, genel konularda tek yürek olmamızın ve kenetlenmemizin sayesinde devlet ve millet olarak en güçlü şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz diye konuştu.

Gecede Vali Hasan Şıldak, 96'ncı yıl pastasını 106 yaşındaki Zehra Özmil ile 101 yaşındaki Hüseyin Akkanat ile birlikte kesti. Programda Aziziye köyünde oturan Havvana Koçak da doğaçlama bir şiir okudu.

Burdur'da cumhuriyet bayramı resepsiyonu

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:48 Kaynak: DHA
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