Burdur'da, dağ keçisi ve yavruları fotokapanda - Son Dakika

Burdur'da, dağ keçisi ve yavruları fotokapanda

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile yavruları yansıdı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile yavruları yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatını koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanlarının ilginç görüntüleri yansıyor. DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile 2 yavrusu yansıdı. Yavruların anne keçiyi emdiği anların fotokapan görüntüleri, DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından 'Annelik her canlıya yakışır' etiketiyle paylaşıldı.



Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi

Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi

İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek