Burdur'da damızlık koç dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Burdur'da damızlık koç dağıtımı yapıldı

BURDUR'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik proje kapsamında damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Burdur Belediyesi Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen programa Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Burdur Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile kura çekimine katılan yetiştiriciler katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Arslantaş, koç dağıtımı ile sürülerin ıslahı ve kan değişiminin sağlanmış olacağını söyledi. Arslantaş, Bugün Gölhisar'da, Karamanlı'da, Yeşilova'da ve merkezde yetiştiricilerimiz koçlarını alacak. Bizim temel geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Ben bu koçları sürülerin ıslahı için çalışan çiftçilerimize, alın teri dökenlere hayırlı olmasını bereketli ve verimli olmasını temenni ediyorum dedi.

Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yeşilova ilçesinde 45 yetiştiriciye 60, Gölhisar ilçesinde 40 yetiştiriciye 67, Karamanlı ilçesinde 2 yetiştiriciye 2, Burdur merkezde 71 yetiştiriciye 71 olmak üzere toplam 200 Anadolu merinosu dağıtımı kura yöntemiyle gerçekleştirildi.