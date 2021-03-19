Burdur'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
19.03.2021 19:39
Burdur'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Burdur'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Suriye uyruklu A.G. Bucak ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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