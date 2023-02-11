Dün akşam saatlerinde yardım malzemelerinin toplandığı yerde toplanan yardım malzemelerini çalmaya çalışan Yasemin M. (28) nöbette bulunan bekçinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Bekçi tarafından yakalanan kadın gözaltına alındı. Daha önceden de bir çok sabıkası bulunan kadın, Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika

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