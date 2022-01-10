Üye Girişi
BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI - Son Dakika

BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI

10.01.2022 15:27

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde, çift hörgüçlü Asya devesine katarakt ameliyatı yapıldı.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde, çift hörgüçlü Asya devesine katarakt ameliyatı yapıldı.

Denizli Sarayköy'de deve yetiştiriciliği yapan Mehmet Akca'ya ait 'Çağrı' adlı deve, gözündeki katarakt problemi nedeniyle MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi. İki gözünde de katarakt olan devenin sağ gözü ameliyat edildi. Deve 45 gün sonra diğer gözüne yapılacak operasyonla sağlığına kavuşacak.

Devenin sahibi Mehmet Akca, hayvanın 2 yıldır gözünde yaşadığı problemi fark edip araştırma yaptıklarında MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde operasyonun yapılabileceğini öğrendiklerini anlattı. Devenin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Akca, 45 gün sonra diğer gözden yapılacak ameliyatla devenin sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Harun Çınar, İki hörgüçlü Asya devesinin yaklaşık 2 yıldır iki gözünde de katarakt oluşumu var. Denizli Sarayköy'deki veteriner hekimler tarafından bize katarakt şüphesi ile gönderildi. Yapılan muayenede ameliyata karar verildi dedi.

BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI
BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI
BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI
BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner, Sarayköy, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI - Son Dakika


Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti         
16:55
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: BURDUR'DA DEVEYE KATARAKT AMELİYATI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement