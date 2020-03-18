Burdur'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Burdur Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince kent genelinde kamu kurum binalarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Ekiplerin dezenfekte çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin yaptıklarına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgına karşı mücadelesinin üçüncü gününde toplam 76 bina ve 198 araç dezenfekte edildi. Çocuk parklarında da dezenfekte çalışmaları sürüyor. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak başlatılan detaylı hijyenik temizlik çalışmasıyla çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. Şehrimizin her bir noktasında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam edilecek."