Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan'nın, Kocaaliler beldesinin önceki belediye başkanı olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibince kalp masajı yapılan Özcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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