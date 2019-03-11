Son Dakika Haberleri: Burdur'da Diyanet-Sen'den Eylem

Burdur'da Diyanet-Sen'den Eylem

1 saat önce

BURDUR'da Diyanet-Sen üyeleri İstanbul'da ezanın ıslıkla protesto edildiği iddialarına ilişkin basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi.

Burdur'da Diyanet-Sen'den Eylem, System.String[]
BURDUR'da Diyanet-Sen üyeleri İstanbul'da ezanın ıslıkla protesto edildiği iddialarına ilişkin basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi.

İl Müftülüğü önünde düzenlenen eyleme Memur-Sen Konfederasyonu Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Diyanet-Sen Şube Başkanı Bünyamin Özdaş, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların başkanları ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı. Açıklamayı okuyan Bünyamin Özdaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto ederek yüzde 99'u Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal Türk halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Ayrıca bu densizliğe imza atan güruhun haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi.

Konuyla ilgili herkesi sağduyulu davranmaya davet eden Bünyamin Özdaş, "Tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu tarihi şuur ve idrakten habersiz olan zavallıların minarelerimizden okunan ezanı boykot etmeleri ne kadar acı bir durumdur. Rabbim bu bedbahtlara hidayet ve istikamet versin" diye konuştu.

Açıklamaya katılanlar 'Ezana uzanan eller kırılsın' diye slogan attıktan sonra dağıldı. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

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