Burdur'da doğal yaşam fotokapanda - Son Dakika

Burdur'da doğal yaşam fotokapanda
27.03.2021 14:27
Burdur'da doğal yaşam fotokapanda Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkbahar mevsiminde fotokapan ile çekilmiş yaban hayatını yayınladı.
Burdur'da doğal yaşam fotokapanda
BURDUR - Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkbahar mevsiminde fotokapan ile çekilmiş yaban hayatını yayınladı.
Burdur'da ormanlık alanlardaki kurt, tilki, gibi yaban hayvanları, fotokapan ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirilmişti. Fotokapanlar sayesinde kurt, tilki gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda da önemli bir yere sahip olan fotokapan görüntüleri, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
Son Dakika Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı