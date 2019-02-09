Son Dakika Haberleri: Burdur'da Dolu Etkili Oldu

Burdur'da Dolu Etkili Oldu

1 saat önce

Burdur'da dolu etkili oldu.

Burdur'da Dolu Etkili Oldu, System.String[]
Burdur'da dolu etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran dolu nedeniyle caddeler ve araçların üzeri beyaza büründü.

Dolu nedeniyle bazı sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanınca araçlarını yol kenarına çekip yağışın sona ermesini bekledi.

Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi

Babası Tarafından Zorla Evlendiren Genç Kadın, Canlı Yayında İsyan Etti: Ben Yaşadım, Kardeşlerim Yaşamasın Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Dolu Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]