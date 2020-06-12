Burdur'da dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Burdur'da etkili olan dolu yağışı, fasulye ekili tarım alanlarına zarar verdi.
Çatağıl köyünde yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı nedeniyle 5 bin dönümlük fasulye ekili alanda zarar oluştu.
Köy muhtarı Muzaffer Akkoç, köylerinde yeni büyümeye başlayan fasulyelerin dolu nedeniyle tamamen kırıldığını bildirdi.
Akkoç, verdikleri bütün emeklerin boşuna gittiğini ve yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
Köyde çiftçilik yapan Ümmü Akbulut da 4 dönüm büyüklüğündeki tarlasına ektiği fasulyenin tamamının zarar görmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.