Burdur'da dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Köyde çiftçilik yapan Ümmü Akbulut da 4 dönüm büyüklüğündeki tarlasına ektiği fasulyenin tamamının zarar görmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Akkoç, verdikleri bütün emeklerin boşuna gittiğini ve yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Çatağıl köyünde yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı nedeniyle 5 bin dönümlük fasulye ekili alanda zarar oluştu.

Burdur 'da etkili olan dolu yağışı, fasulye ekili tarım alanlarına zarar verdi.

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