Burdur'da Domuz Avında Patlama: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Burdur'da Domuz Avında Patlama: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Domuz Avında Patlama: Genç Adam Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 01.09.2023 17:44

Burdur'un Ağlasun ilçesinde domuzları korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01: 30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktaş mevkiinde mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen Bucaklı genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Jandarma, Ağlasun, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Burdur'da Domuz Avında Patlama: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çeken sözler: Bu ülke bedavacı yatağı değildir
17:24 Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok
17:15 Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular
17:11 Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı
17:00 Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
16:56 Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor
16:50 Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
16:24 Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık destek sağlayacak
16:20 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sokakta sözlü tacize uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 18:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Domuz Avında Patlama: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement