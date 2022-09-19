Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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