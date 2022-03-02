Burdur'da eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da eğitime bir gün ara verildi

02.03.2022 22:32
Burdur'da eğitime bir gün ara verildi

Burdur'da yoğun kar yağışının ardından anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur'da yoğun kar yağışının ardından anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Burdur'da eğitime bir gün ara verildi

YORUMLAR
500
5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı Isparta'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi Isparta'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Hıfzıssıhha Kurulu, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 22:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement