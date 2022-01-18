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Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli - Son Dakika

Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli

18.01.2022 19:22
Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli

- Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

- Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

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Hıfzıssıhha Kurulu, Meteoroloji, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli - Son Dakika
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