Burdur'da Eğitime Kar Engeli
27 dakika önce
Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Burdur
'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun
, Çavdır
, Gölhisar
ve Yeşilova
ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) bugün eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün ve yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: AA
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