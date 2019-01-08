Son Dakika Haberleri: Burdur'da Eğitime Kar Engeli

Burdur'da Eğitime Kar Engeli

27 dakika önce

Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün ve yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Gölhisar, Çavdır, Ağlasun, Burdur, Güncel
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