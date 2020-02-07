Burdur'da eğitime kar tatili - Son Dakika

Burdur'da eğitime kar tatili
6 saat önce
Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat Cuma (bugün) bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Altınyayla ilçemizin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerimizde ise taşıma yapılan okullarımıza gelen öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - BURDUR
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