Burdur'da eğitime kar tatili - Son Dakika
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Burdur'da eğitime kar tatili

6 saat önce

Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamında ve Çavdır ile Gölhisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.


Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat Cuma (bugün) bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Altınyayla ilçemizin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerimizde ise taşıma yapılan okullarımıza gelen öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - BURDUR

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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