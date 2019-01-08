Son Dakika Haberleri: Burdur'da Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi

Burdur'da Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi

1 saat önce

BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur'da Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi, System.String[]
BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ile Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi  Açıklamada, bu yerleşim birimlerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Çavdır, Ağlasun, Burdur, Güncel
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