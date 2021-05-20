Beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor - Son Dakika

Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor.

Burdur 'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.

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